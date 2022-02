Ucraina, Mosca vieta ai media russi di parlare di vittime civili

L'Authority ruyssa che sovraintende ai media ha chiesto a dieci organi di informazione indipendenti di rimuovere i resoconti di vittime civili e attacchi alle città da parte dell'esercito di Mosca in Ucraina.

L'Authority, riporta l'agenzia Bloomberg, ha messo nel mirino i report che contengono "informazioni inaccurate circa il bombardamento di città ucraine e la morte di civili come risultato delle azioni delle forze russe" avvertendo che l'accesso agli stessi sarà impedito nel caso in cui tali notizie non siano rimosse.