Ucraina, Mosca: "Colpita con il missile ipersonico Oreshnik"

La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota. Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l'Ucraina sostiene essere una "bugia".