Ucraina, morto a 97 anni il patriarca di Kiev Filaret
Per decenni si è battuto per fondare una Chiesa ortodossa ucraina indipendente, libera dall'autorità religiosa di Mosca
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Il patriarca di Kiev Filaret è morto all'età di 97 anni. Per decenni si è battuto per fondare una Chiesa ortodossa ucraina indipendente, libera dall'autorità religiosa di Mosca. La Chiesa ortodossa dell'Ucraina ha annunciato la sua morte, citando l'"aggravarsi di malattie croniche". Filaret ha avuto un ruolo più limitato negli ultimi anni, ma la sua eredità comprende un lungo e parzialmente riuscito impegno per ottenere il riconoscimento di una giurisdizione ortodossa ucraina indipendente. "La figura e le numerose opere di bene del defunto Patriarca Filaret occupano giustamente un posto speciale nella storia moderna sia della Chiesa ortodossa ucraina locale che dell'Ucraina nel suo complesso", ha affermato il metropolita Epifanio di Kiev.
Tajani: "Cordoglio per la scomparsa del patriarca Filaret, guida spirituale"
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso su X il suo "più sentito cordoglio per la scomparsa del Patriarca Filaret, guida spirituale della Chiesa ortodossa ucraina e punto di riferimento per milioni di fedeli in uno dei momenti più complessi della storia di Kiev. Il suo impegno pastorale ha accompagnato e sostenuto una comunità profondamente segnata dagli eventi degli ultimi anni, offrendo speranza, identità e forza. La sua eredità morale resterà viva nella storia del Paese che tanto amava e continuerà a ispirare le future generazioni. Un pensiero di vicinanza alla comunità religiosa ucraina e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita".