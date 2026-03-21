Ucraina, morto a 97 anni il patriarca di Kiev Filaret

Il patriarca di Kiev Filaret è morto all'età di 97 anni. Per decenni si è battuto per fondare una Chiesa ortodossa ucraina indipendente, libera dall'autorità religiosa di Mosca. La Chiesa ortodossa dell'Ucraina ha annunciato la sua morte, citando l'"aggravarsi di malattie croniche". Filaret ha avuto un ruolo più limitato negli ultimi anni, ma la sua eredità comprende un lungo e parzialmente riuscito impegno per ottenere il riconoscimento di una giurisdizione ortodossa ucraina indipendente. "La figura e le numerose opere di bene del defunto Patriarca Filaret occupano giustamente un posto speciale nella storia moderna sia della Chiesa ortodossa ucraina locale che dell'Ucraina nel suo complesso", ha affermato il metropolita Epifanio di Kiev.