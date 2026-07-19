Ucraina, missili russi su Kiev: almeno un morto e 13 feriti

Una persona è rimasta uccisa e altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il "Kyiv Independent". Secondo i giornalisti del quotidiani presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora. Alle 3.14 (ora locale) è stato dichiarato il cessato allarme.