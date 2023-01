Ucraina, Erdogan a Zelensky: "Pronti a mediare per pace duratura"

La Turchia potrebbe avere un ruolo decisivo nella guerra in Ucraina.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, infatti, si è detto "pronto a mediare per una pace duratura" tra Kiev e Mosca. Lo ha riferito nel corso di una telefonata con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Come riporta Anadolu, in giornata Erdogan ha avuto un colloquio anche con il presidente russo Vladimir Putin.