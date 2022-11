Ucraina, Borrell (Ue): sistema elettrico del Paese vicino alla distruzione

Il sistema elettrico dell'Ucraina è vicino alla distruzione.

L'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell lancia l'allarme: "Un altro attacco come quello dei giorni scorsi da parte della Russia lo distruggerà completamente. E in quel caso - aggiunge - non si potranno più usare le infrastrutture di carico e scarico nei porti, con effetti anche sulla capacità di esportazione di prodotti alimentari".