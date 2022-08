Ucraina, bombe russe vicino Zaporizhzhia: 10 feriti

Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi contro Enerhodar, la cittadina ucraina che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta Ukrinform. "Ovviamente, questo è il modo in cui i russi hanno elaborato il loro scenario in vista della visita della missione dell'Aiea all'impianto di Zaporizhzhia - ha commentato -. Una minaccia diretta alla vita della popolazione civile non ferma i terroristi".