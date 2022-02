Ucraina, autorità Usa: famiglie dipendenti governo lascino Bielorussia

Ansa

Gli Stati Uniti hanno ordinato alle famiglie dei dipendenti del governo americano di stanza in Bielorussia di lasciare il Paese dell'Est Europa, a causa delle tensioni con la Russia sull'Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano, che ha avviato tale misura, ha inoltre consigliato ai cittadini americani di non recarsi in Bielorussia a causa, in particolare, del "rischio di detenzione e dell'insolita e preoccupante presenza militare russa lungo il confine con l'Ucraina.