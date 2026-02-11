L'attacco aereo

Ucraina, 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv

Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov

11 Feb 2026 - 06:22
© Da video

 Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. "Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti" nel raid che ha colpito un'abitazione nella città di Bogodukhiv vicino al confine russo, ha specificato Synegubov.