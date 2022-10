Twitter, Trump: "Sono molto contento che ora sia in mani sane"

L'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk soddisfa Donal Trump.

"Sono molto contento che ora sia in mani sane e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale", ha scritto su "Truth". L'ex presidente degli Stati Uniti, bannato da Twitter nel gennaio 2021, ha aggiunto che "il social network deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi. Sarà più piccola ma sarà migliore".