Twitter rimuove post che augurano la morte a Trump

Twitter ha annunciato che rimuoverà i tweet che "desiderano o augurano la morte, gravi lesioni fisiche o malattie letali a chicchessia", dopo l'ondata di cinquettii "funebri" contro il presidente Usa Donald Trump, ora che è ricoverato in ospedale per il Covid-19. Gli autori dei post che violano la policy della piattaforma social non saranno tuttavia sospesi.