Turchia, esplosione in una raffineria di petrolio a Izmit
Sul posto vigili del fuoco e squadre di emergenza. "Nessun ferito"
© Ansa
Un'esplosione è avvenuta nei pressi della raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano Yeni Safak. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono stati inviati nell'area dell'incidente, ha aggiunto il quotidiano. In una nota ufficiale, la compagnia Tupras, dichiara che non ci sono feriti.
La nota dalla raffineria
"Intorno alle 21:30 (ora locale), - si legge nella nota della compagnia petrolifera - è scoppiato un incendio nel piazzale dei serbatoi della nostra raffineria di Izmit, ma è stato rapidamente domato dai nostri team di sicurezza tecnica. Nessuno dei nostri colleghi è stato colpito. Le nostre attività continuano normalmente".
Il precedente di novembre
Un incendio divampato il 5 novembre nello stabilimento della raffineria di petrolio turca Tupras a Izmit, nel nord-ovest del Paese, aveva causato dodici feriti. Per l'agenzia di stampa Anadolu, l'incendio era divampato nel corso di lavori di manutenzione programmati e le fiamme erano state domate in breve tempo.