Turchia, esplosione in una raffineria di petrolio a Izmit

Un'esplosione è avvenuta nei pressi della raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano Yeni Safak. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono stati inviati nell'area dell'incidente, ha aggiunto il quotidiano. In una nota ufficiale, la compagnia Tupras, dichiara che non ci sono feriti.