Turchia, arrestati 70 sospetti membri dell'Isis

Il ministero dell'Interno della Turchia ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'Isis o di avere fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni che hanno portato agli 'arresti si sono svolte in 21 province turche, tra cui la capitale Ankara e Istanbul, riferisce l'emittente Ntv, mentre le 70 persone in custodia sono sospettate di essere "membri dell'organizzazione terroristica Isis, responsabili di fornire supporto finanziario all'organizzazione tramite individui affiliati e cosiddette organizzazioni umanitarie e di diffondere propaganda dell'Isis attraverso i social media". Sospetti membri dell'Isis vengono regolarmente arrestati in Turchia e dall'inizio dell'anno centinaia sono già stati messi in custodia mentre nel 2025 erano state arrestate oltre mille persone sospettate di avere avuto legami di qualche tipo con il cosiddetto Stato islamico.