Guerra Iran, Media: "Trump vuole riprendere attacchi il giorno dopo le elezioni di midterm"

La guerra fra Usa e Iran, al momento, è in pausa. Trump aveva dichiarato tempo fa che non avrebbe ordinato altri attacchi durante le elezioni di midterm. In particolare, gli Stati Uniti non colpiscono l'Iran dall'1 settembre. Tuttavia, una nuova ondata di attacchi resta al momento in bilico. Per il tycoon infatti la possibilità di intensificare ulteriormente la pressione militare sull'Iran è un'opzione complicata. A causa di una base repubblicana sempre più divisa sulla questione iraniana e sul ruolo dell'America nel mondo. "È una situazione complessa a causa della base di sostenitori", ha affermato un ex funzionario dell’amministrazione Trump, in contatto costante con la cerchia ristretta dell’ex presidente.