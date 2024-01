Usa, Trump in tribunale: "Sono un perseguitato politico e vittima di frode"

Nell'aula del tribunale di New York Donald Trump si è lanciato in un monologo alla fine delle arringhe difensive del processo per gli asset gonfiati.

"Questa è una caccia alle streghe politica. Abbiamo una situazione in cui un uomo innocente è stato perseguitato da qualcuno in corsa per una carica. Vogliono assicurarsi che io non vinca più e questa è parzialmente interferenza elettorale. Quello che è successo qui è una frode per me, dovremmo ricevere i danni", ha affermato l'ex presidente americano. Con sorpresa dei presenti ilgiudice, su richiesta degli avvocati, ha autorizzato il tycoon a parlare purché si attenesse ai fatti.