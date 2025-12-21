Logo Tgcom24
Mondo
è il tenente generale Francis L. Donovan

Usa, Trump nomina nuovo comandante esercito per l'America Latina

21 Dic 2025 - 00:44
© Istockphoto

© Istockphoto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato il tenente generale dei Marines Francis L. Donovan come nuovo comandante del Comando meridionale degli Stati Uniti, l'organismo militare responsabile delle operazioni in America Latina. L'annuncio è stato diffuso dal Pentagono. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Difesa, Donovan ricopre attualmente il ruolo di vice comandante dello U.S. Special Operations Command. La sua nomina dovrà ora essere sottoposta alla conferma del Senato.

donald trump