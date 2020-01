Trump: "L'Iran non avrà mai l'atomica, subito nuove sanzioni Usa"

Donald Trump annuncia "nuove sanzioni" contro l'Iran, spiega che, uccidendo il generale iraniano Qassem Soleimani, gli Stati Uniti hano colpito il "maggior terrorista mondiale" e assicura: "Quel Paese non avrà mai l'atomica finché io sono presidente". Sulla crisi in atto dichiara che "tutte le opzioni restano sul tavolo per contrastare la minaccia di Teheran, che deve abbandonare le sue ambizioni nucleari e finire di sostenere il terrorismo".