Trump: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare"

"L'Iran non avrà mai l'arma nucleare". Lo twitta Donald Trump, dopo che Teheran ha annunciato un'altra fase nell'uscita dall'accordo sul nucleare per poter produrre e arricchire l'uranio. Sulla questione era intervenuta anche Mosca, lanciando un appello a salvaguardare l'accordo e chiedendo ai partner europei di adempiere ai propri obblighi per assicurare che l'Iran resti impegnato nell'intesa.