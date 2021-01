Trump evoca nuovi brogli: "Sistema di voto da terzo mondo"

IPA

Donald Trump lancia nuove accuse di brogli, senza prove, mettendo ancora in dubbio le elezioni dopo quella che si profila come un'altra batosta in Georgia: "E' appena successo che hanno trovato 50mila schede a tarda notte. Gli Usa sono messi in imbarazzo dagli stupidi. Il nostro processo elettorale è peggio di quelli dei Paesi del terzo mondo!", ha twittato il presidente.