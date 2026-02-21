Media: "Dazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con gli Usa" | Il Wsj: "Trump si scusi con la Corte suprema"
Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con l'agenzia francese tornando sulla questione commerciale
© Getty Images
I Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con gli Stati Uniti vedranno i dazi imposti nei loro confronti ridursi al 10% almeno in via temporanea. Lo afferma la Casa Bianca alla France Presse. L'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan hanno raggiunto intese per dazi al 15%. "È una misura temporanea poiché l'amministrazione ricorrerà ad altri poteri per applicare tariffe più appropriate o pre-negoziate", ha messo in evidenza un funzionario americano.
La nota del Wsj
Un richiamo diretto e pesante nel giudizio politico. Il board editoriale del The Wall Street Journal chiede a Donald Trump di porgere "delle scuse" alla Corte Suprema degli Stati Uniti dopo gli attacchi rivolti ai giudici in seguito alla sentenza sui dazi. Secondo il quotidiano economico, le parole del presidente contro i giudici rappresentano "probabilmente il momento peggiore della sua presidenza". La decisione della Corte, che ha limitato l’azione dell’esecutivo in materia tariffaria, viene invece definita una "monumentale rivendicazione della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione". Non manca un monito sui toni utilizzati dalla Casa Bianca: la retorica contro i giudici, avverte il quotidiano, potrebbe alimentare tensioni e spingere frange più radicali a gesti estremi.