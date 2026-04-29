Trump plaude a Corte Suprema su limiti a uso razza nelle mappe elettorali

"La sentenza odierna della Corte Suprema, emessa con un voto di 6 a 3 nel caso Callais, è una grande vittoria per la protezione dell'uguaglianza dinanzi alla legge, poiché riporta il Voting Rights Act all'intento originario: proteggere contro la discriminazione razziale intenzionale". Lo scrive su Truth il presidente Donald Trump, plaudendo alla Corte che ha limitato l'uso della razza per i definire i distretti elettorali, bocciando la mappa dei collegi della Louisiana con un secondo distretto a maggioranza afroamericana. "Un ringraziamento al brillante Giudice Samuel Alito per il parere importante e appropriato. Congratulazioni!".