Trump: coronavirus una piaga, ma chiusura non è soluzione

Il coronavirus è una piaga: anche i Paesi che si pensava stessero facendo bene stanno sperimentando un balzo dei casi. Lo afferma Donald Trump nel corso di un briefing sul Covid-19 dove appare, ancora una volta, senza gli esperti medici. "Chiusure limitate possono essere utili ma non per lungo tempo", aggiunge Trump che poi ha fatto un appello all'opposizione: "Abbiamo messo in campo 3mila miliardi di dollari e chiediamo ai democratici di collaborare".