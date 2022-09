Trump: "Contro di me una caccia alle streghe, procuratrice di New York truffatrice"

"Un'altra caccia alle streghe da parte di una procuratrice razzista, Letitia James, che ha fallito nella corsa alla carica di governatore, ottenendo quasi zero sostegno dagli elettori".

Così Donald Trump dopo l'annuncio della procuratrice di New York che ha aperto un'indagine nei suoi confronti per frode fiscale. "E' una truffatrice che ha condotto una campagna incentrata su 'acchiappa Trump' nonostante la città anche per colpa sua sia un disastro mondiale per criminalità e omicidi", ha attaccato l'ex presidente degli Stati Uniti.