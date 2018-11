Trump: "Cina vuole accordo, forse eviteremo nuovi dazi"

"La Cina vuole fare un accordo" per allentare le tensioni commerciali, così potrebbe non essere necessaria l'imposizione di nuovi dazi. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, spiegando che Pechino ha "mandato una lista di cose che vogliono fare". Nonostante l'offerta non sia ancora accettabile, Trump si è detto ottimista circa la possibilità di trovare per un accordo che porti a un commercio "equilibrato".