Trump: "Cacceremo Biden dalla Casa Bianca, finiremo il lavoro"

Donald Trump, nel discorso di chiusura della convention dei conservatori, ha attaccato l'attuale presidente americano.

"Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato", ha detto. "Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista", ha avvisato nel suo primo discorso importante dopo la ricandidatura alla Casa Bianca, denunciando i confini aperti e l'emergenza immigrati. L'ex presidente ha quindi assicurato che continuerà la sua terza campagna presidenziale anche se verrà incriminato: "Non penserei nemmeno di lasciare".