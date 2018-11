Trump annuncia rimpasto, insoddisfatto di Kelly e Nielsen

Donald Trump ha annunciato un nuovo ritocco alla sua squadra di governo. Per i media, tra i nomi presenti nella blacklist del presidente figurerebbero lo chief of staff della Casa Bianca, John Kelly, e il ministro per la Sicurezza Nazionale Kirstjen Nielsen. Del primo il tycoon ha spiegato "ci sono cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono", della Nielsen ha invece detto che vorrebbe che fosse "molto più dura sul confine (con il Messico)".