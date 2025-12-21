Terza petroliera fermata dagli Usa: era diretta in Venezuela per caricare greggio

© Afp
La terza petroliera intercettata dagli Stati Uniti nel giro di pochi giorni era diretta in Venezuela con l’obiettivo di imbarcare greggio. L’imbarcazione, identificata come Bella 1, stava navigando verso le coste venezuelane quando è stata individuata dalle autorità americane.
Secondo quanto riferito alla Cnn da funzionari statunitensi, la nave è soggetta a sanzioni da parte di Washington in quanto coinvolta nel trasporto di petrolio destinato all’Iran. Proprio per questo motivo, l’unità è finita nel mirino delle operazioni di controllo condotte dagli Stati Uniti nelle acque della regione.
Le stesse fonti hanno spiegato che la Guardia Costiera americana “è ancora impegnata nell’inseguimento” della petroliera, che avrebbe proseguito la navigazione nonostante il tentativo di abbordaggio da parte delle autorità. La situazione resta quindi in evoluzione, mentre continuano le attività di monitoraggio sull’imbarcazione sanzionata.