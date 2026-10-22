Forte terremoto di magnitudo 7 colpisce la regione del Tibet

Un violento terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione del Tibet. Secondo i dati dell'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro è stato localizzato a circa 183 chilometri a est-nord-est della città di Nagqu. La scossa è stata registrata alle 22.33 locali (le 16.33 in Italia). L'Usgs ha emesso un'allerta arancione attraverso il sistema Pager, che valuta le possibili conseguenze dei terremoti in termini di vittime e perdite economiche. Il livello arancione segnala il rischio di conseguenze significative. L'intensità massima dello scuotimento è stata stimata intorno all'ottavo grado della scala Mercalli modificata. Trattandosi di un'area montuosa e scarsamente popolata dell'altopiano tibetano, l'entità dei danni e il numero di eventuali vittime rimangono al momento incerti, sebbene la forte intensità della scossa faccia temere possibili crolli nelle zone limitrofe.