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Terremoto di magnitudo 5.5 nella Repubblica Ceca: avvertito anche a Praga e Pilsen

Al momento non si registrano danni né feriti né nella capitale né nel centro industriale e della birra della Boemia occidentale

09 Lug 2026 - 20:01
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© Ansa

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Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro ricerche tedesco per le geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 chilometri. Avvertito anche a Pilsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Al momento non ci sono informazioni riguardo a persone coinvolte né a danni o devastazioni. La scossa avrebbe fatto tremare anche la Slovacchia.

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