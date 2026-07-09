Terremoto di magnitudo 5.5 nella Repubblica Ceca: avvertito anche a Praga e Pilsen

Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro ricerche tedesco per le geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 chilometri. Avvertito anche a Pilsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Al momento non ci sono informazioni riguardo a persone coinvolte né a danni o devastazioni. La scossa avrebbe fatto tremare anche la Slovacchia.