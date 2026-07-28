Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: revocata l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato e poi revocato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.