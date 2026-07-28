Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: revocata l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato e poi revocato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
Nel 2016, Kumamoto è stata colpita da un terremoto devastante che ha causato oltre 50 morti, 1.800 feriti e distrutto decine di migliaia di abitazioni.
"Nessuna anomalia immediata nelle centrali nucleari vicine"
Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto, ha dichiarato l'Autorità di regolamentazione nucleare del Paese. La compagnia elettrica locale, Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.
Premier Giappone: "Feriti ed edifici crollati per sisma"
La prima ministra giapponese ha annunciato che sono stati riportati dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al terremoto. Secondo quanto riportato dall'emittente Nhk, almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con quattro casi di persone rimaste intrappolate all'interno.