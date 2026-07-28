Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: allerta tsunami

Non sono stati segnalati danni o feriti nell'immediato dopo il terremoto. L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un'allerta tsunami per le coste del mar di Ariake e del mar di Yatsushiro. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha dichiarato che non sussiste alcun rischio di tsunami al di fuori delle coste locali giapponesi. Nel 2016, Kumamoto è stata colpita da un terremoto devastante che ha causato oltre 50 morti, 1.800 feriti e distrutto decine di migliaia di abitazioni.