Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
Non sono stati segnalati danni o feriti nell'immediato dopo il terremoto. L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un'allerta tsunami per le coste del mar di Ariake e del mar di Yatsushiro. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha dichiarato che non sussiste alcun rischio di tsunami al di fuori delle coste locali giapponesi. Nel 2016, Kumamoto è stata colpita da un terremoto devastante che ha causato oltre 50 morti, 1.800 feriti e distrutto decine di migliaia di abitazioni.
"Nessuna anomalia immediata ai impianti nucleari"
Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone sudoccidentale, ha dichiarato l'Autorità di regolamentazione nucleare del Paese. La compagnia elettrica locale, Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.