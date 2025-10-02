Logo Tgcom24
Mondo
magnitudo 6.9

Terremoto nelle Filippine, il bilancio sale a 72 morti e 20mila sfollati

02 Ott 2025 - 06:01
© Ansa

© Ansa

Almeno 72 persone sono morte a Cebu nelle Filippine dopo che un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la provincia, secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale per la Riduzione e la Gestione del Rischio di Disastri (Ndrrmc) giovedì 2 ottobre. È quanto si apprende dai media locali. L'intera provincia di Cebu è stata dichiarata in stato di calamità. I feriti sarebbero 294. Un totale di 170.959 persone sono state colpite, con 20mila sfollati, 600 le case danneggiate, così come altre 87 infrastrutture. La provincia continua a essere colpita dalle scosse di assestamento.

