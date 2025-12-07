Alaska, sisma di magnitudo 7.0 avvertito anche in Canada: paura ma nessuna emergenza

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito un'area remota situata lungo la zona di confine tra l'Alaska e il territorio canadese dello Yukon nella giornata di sabato. Le autorità competenti non hanno emesso alcun allarme tsunami e, secondo le prime verifiche, non risultano danni né persone ferite. La rilevazione dell'U.S. Geological Survey indica che l'epicentro si trova approssimativamente 230 miglia a nord-ovest di Juneau, in Alaska, e circa 155 miglia a ovest di Whitehorse, nello Yukon. Nella città canadese, la Royal Canadian Mounted Police ha riferito di aver ricevuto due chiamate al numero di emergenza 911. La sergente Calista MacLeod ha spiegato che "Si è sicuramente sentito" e che "Ci sono molte persone sui social media, la gente lo ha avvertito." La stessa ha confermato l'assenza di segnalazioni relative a danni o conseguenze per la popolazione. Secondo l'USGS, la scossa è stata registrata anche a circa 56 miglia da Yakutat, località dell'Alaska con 662 residenti. Il sisma si è verificato a una profondità stimata di circa 6 miglia ed è stato seguito da una serie di aftershock di intensità inferiore.