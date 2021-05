Tensioni a Gerusalemme, ultimatum di Hamas: Israele liberi spianata

Ansa

Dopo le tensioni e gli scontri degli ultimi giorni a Gerusalemme, Hamas ha dato tempo a Israele "fino alle 18 (le 17 in Italia, ndr) per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea Al Aqsa e dal rione di Sheikh Jarrah e di rilasciare chi è stato arrestato in questi giorni". Lo ha detto il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Odeiba, aggiungendo: "Siete stati avvertiti".