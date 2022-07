Tensione Kosovo-Serbia, Nato pronta ad intervenire "se necessario"

La forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è "pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, sancito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Lo si legge in un comunicato in cui si sottolinea di essere in contatto sia con la parte kosovara sia con quella serba. La Kfor lancia un appello al dialogo, ma riafferma che "adotterà qualsiasi misura si renderà necessaria per mantenere la stabilità".