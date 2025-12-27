Logo Tgcom24
Mondo
Tempesta sul nord dei Paesi scandinavi, almeno due morti in Svezia

27 Dic 2025 - 23:44
La tempesta Johannes si è abbattuta nelle ultime ore su Norvegia, Svezia e Finlandia, provocando almeno due morti in Svezia, e lasciando migliaia di persone senza corrente elettrica. L'Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso allerte per forti venti su gran parte della metà settentrionale del Paese. Un uomo sulla cinquantina è morto, colpito da un albero, vicino alla stazione sciistica di Kungsberget, nella Svezia centrale, come ha rivelato la polizia locale. Più a nord, l'azienda di servizi pubblici regionale Hemab ha dichiarato che uno dei suoi dipendenti è deceduto in un altro incidente in un campo, incastrato sotto un albero caduto. L'emittente pubblica finlandese Yle ha riferito che oltre 120.000 case in Finlandia sono rimaste senza elettricità, con la parte occidentale del Paese colpita più duramente. 

