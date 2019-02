Teheran, Assad incontra l’ayatollah Khamenei

Il presidente siriano Bashar al Assad ha incontrato a Teheran l’ayatollah Ali Khamenei . È la prima volta dallo scoppio della guerra che Assad va in Iran, nazione che insieme alla Russia ha sostenuto la Siria durante il conflitto. Secondo i media locali, il presidente siriano avrebbe ringraziato il governo iraniano per il supporto e ha ribadito che continuerà la cooperazione tra le due nazioni.

Anche l’ayatollah Ali Khamenei ha ribadito l’intesa con il governo siriano, dichiarando come l’Iran consideri il sostegno fornito alla Siria un supporto alla Resistenza, cioè al fronte che si oppone a Usa e Israele. “La creazione della zona cuscinetto, che gli americani vogliono stabilire in Siria, è tra quei complotti pericolosi che devono assolutamente essere respinti e contro cui bisogna schierarsi”, ha dichiarato la Guida suprema iraniana, secondo quanto riporta l’agenzia non ufficiale, Mehr.



Assad negli otto anni di conflitto ha lasciato il paese solo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Proprio mercoledì è atteso a Mosca il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, per discutere del ruolo dell'Iran nella guerra in Siria.