Tajani in Israele: "Con Netanyahu parlato di Ucraina e flussi migratori"

Antonio Tajani, nel corso della sua visita in Israele, ha incontrato il premier Benyamin Netanyahu.

Come riferito dal ministro degli Esteri, i due hanno parlato di "rapporti bilaterali in campo energetico e tecnologico, confronto sulla gestione dei flussi migratori, difesa dell'Ucraina". Tajani si è recato anche a Ramallah per incontrare vertici dell'Autorità nazionale palestinese.