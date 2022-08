Taiwan, Usa: "Non vogliamo una crisi con la Cina, ma siamo pronti"

"Gli Stati Uniti non cercano e non vogliono una crisi con la Cina ma siamo pronti a gestire qualsiasi cosa Pechino decida di fare".

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "La visita di Nancy Pelosi a Taiwan? Ha il diritto di scegliere dove andare, la Casa Bianca non decide i suoi viaggi. Non c'è ragione per la Cina di usare la missione come un pretesto per accrescere la tensione", ha aggiunto.