Taiwan, ministero Difesa: rilevati 245 aerei e 160 navi da guerra cinesi da inizio dicembre

23 Dic 2025 - 06:33
© Afp

© Afp

La Cina ha inviato nei pressi di Taiwan sei aerei militari e sei navi nelle ultime 24 ore, portando rispettivamente a 245 e 160 il numero di navi e aerei rilevati nello Stretto dall'inizio di dicembre. Stando a quanto pubblicato dal ministero della Difesa di Taipei sulla piattaforma X, due dei velivoli si sono introdotti nel settore settentrionale e sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) dell'isola. In risposta, sono stati schierati navi, aerei e sistemi missilistici. La Cina rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del suo territorio e non esclude l'uso della forza.

taiwan