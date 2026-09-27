Svizzera, col 70,1% vince il no al referendum per rafforzare la neutralità

La neutralità della Svizzera non verrà ridefinita. Secondo i risultati definitivi, il popolo e i cantoni hanno respinto con il 70,1% dei voti contrari il referendum sulla neutralità, presentato da Pro Suisse e dai membri del Partito Popolare Svizzero (Udc). Tutti i cantoni hanno votato contro. Con l'iniziativa "Salvaguardare la neutralità", ambienti vicini alla destra conservatrice, nonché parte della sinistra, volevano sancire nella Costituzione una visione rigorosa della neutralità del Paese. Il Consiglio federale e quasi tutti i principali partiti, a eccezione del Partito Popolare Svizzero (Udc), si sono opposti a questo testo.