Svizzera, auto contro scuolabus: morto un 24enne italiano

Un automobilista italiano domiciliato nel Cantone di Vaud, in Svizzera, è morto in un incidente stradale in territorio elvetico.

Dai primi elementi dell'indagine, emerge che il giovane era alla guida della propria auto e viaggiava senza passeggeri. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo veicolo: l'auto si è scontrata violentemente con un minibus per il trasporto scolastico, che circolava nel senso opposto con a bordo solo la conducente. Il 24enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale universitario di Losanna, dove è morto a causa delle ferite riportate.