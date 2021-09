Svizzera al voto per referendum su matrimonio gay

ansa

Gli svizzeri sono chiamati alle urne per pronunciarsi sull'introduzione del diritto al matrimonio civile anche per le coppie omosessuali. Stando agli ultimi sondaggi, circa il 63% degli elettori è favorevole a tale modifica del codice civile. Il testo in votazione prevede inoltre l'accesso alla donazione di sperma in Svizzera per le coppie di donne sposate.