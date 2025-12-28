Suriname, uomo accoltella a morte 9 persone tra cui 5 bambini

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica a Paramaribo, capitale del Paese sudamericano
Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, nella notte tra sabato e domenica nella parte orientale di Paramaribo, capitale del Suriname, nel nord del Sud America. Lo ha annunciato la polizia. L'uomo è stato ferito e arrestato. "Nella notte, un individuo di sesso maschile ha ucciso quattro adulti e cinque bambini con un oggetto appuntito. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati" in ospedale, stando al comunicato della polizia. Alcune vittime farebbero parte della famiglia dell'aggressore.
Secondo la polizia, l'uomo ha prima colpito i suoi quattro figli. Una figlia è riuscita a fuggire e, nonostante le ferite, è sopravvissuta. Successivamente, l'aggressore si è scagliato contro altre persone nelle immediate vicinanze, tra cui alcuni anziani. Il responsabile dell'attacco ha cercato di aggredire anche gli agenti con un oggetto contundente. I poliziotti hanno quindi colpito alle gambe l'uomo, poi trasportato in ospedale. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Le autorità hanno riferito che le indagini sono ancora in una fase iniziale.