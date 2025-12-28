Suriname, uomo accoltella a morte 9 persone tra cui 5 bambini

Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, nella notte tra sabato e domenica nella parte orientale di Paramaribo, capitale del Suriname, nel nord del Sud America. Lo ha annunciato la polizia. L'uomo è stato ferito e arrestato. "Nella notte, un individuo di sesso maschile ha ucciso quattro adulti e cinque bambini con un oggetto appuntito. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati" in ospedale, stando al comunicato della polizia. Alcune vittime farebbero parte della famiglia dell'aggressore.