Sudan, piogge torrenziali distruggono centinaia di case

Oltre alla guerra civile, il Sudan è alle prese con i danni causati dal maltempo.

Piogge torrenziali hanno infatti distrutto almeno 464 abitazioni nel nord del Paese. Preoccupa la situazione sanitaria. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, focolai di colera e morbillo sono gà stati segnalati in parti del Sudan quasi inaccessibili per le missioni di soccorso. Oltre l'80% degli ospedali sudanesi non sono funzionanti, secondo l'Oms, mentre le poche strutture sanitarie rimaste aperte sono sotto attacco e lottano per garantire l'assistenza necessaria.