Sudan, 4 manifestanti uccisi a colpi d'arma da fuoco a Omdurman

Quattro manifestanti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Omdurman, in Sudan, secondo quanto ha riferito un comitato di medici collegato agli attivisti. Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese per chiedere giustizia per l'uccisione di 5 liceali durante le manifestazioni nel Kordofan Settentrionale il 29 luglio.