Stati Uniti, sparatoria in un centro commerciale a El Paso: 18 morti

Sparatoria in un centro commerciale a El Paso , in Texas, Stati Uniti. Tre uomini armati hanno assaltato un negozio Walmart all'interno del centro commerciale Cielo Vista Mall . La polizia locale, dopo aver lanciato l'allarme invitando la popolazione a stare lontana dall'area, è intervenuta bloccando i tre criminali , che ora sono in stato di fermo. Secondo i media locali, ci sono almeno 18 morti.

"Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti", ha affermato via Twitter il candidato presidenziale dem Beto O' Rourke, che è nato e vive proprio a El Paso.



"Diverse persone sono rimaste vittime della sparatoria", ha dichiarato il capo di gabinetto del sindaco Olivia Zepeda. "Il presidente è stato informato della sparatoria e continua a monitorare la situazione": lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che Donald Trump ha parlato al telefono con il ministro della Giustizia William Barr e con il governatore del Texas Gregg Abbott. Il tycoon si trova nella sua residenza in New Jersey per il weekend.