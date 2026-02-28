Stati Uniti, Greenpeace deve pagare 345 milioni a Energy Transfer

Un giudice americano ha ufficializzato nelle ultime ore la condanna nei confronti di Greenpeace che dovrà versare 345 milioni di dollari al gestore dell'oleodotto degli Stati Uniti Energy Transfer contro cui aveva protestato in North Dakota. La sentenza conclude un caso legale, durato anni, che ha contrapposto l'organizzazione ambientalista alla società. Questa decisione rappresenta un duro colpo per l'associazione ambientalista impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico. Greenpeace ha già contestato di non avere i fondi per pagare.