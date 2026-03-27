Stati Uniti: Donald Trump mette la firma anche sui dollari
Per la prima volta in 250 anni di storia del Paese, un Presidente siglerà le banconote insieme al responsabile del Tesoro
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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che in occasione del 250° anniversario della fondazione del Paese, le future banconote americane riporteranno la firma del presidente Donald Trump che comparirà accanto a quella dell'attuale Segretario al Tesoro, Scott Bessent. E' la prima volta che la sigla di un titolare della Casa Bianca in carica viene inserita sulla cartamoneta dell'Unione.