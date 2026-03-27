SENZA PRECEDENTI

Stati Uniti: Donald Trump mette la firma anche sui dollari

Per la prima volta in 250 anni di storia del Paese, un Presidente siglerà le banconote insieme al responsabile del Tesoro

27 Mar 2026 - 12:18
© Ansa

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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che in occasione del 250° anniversario della fondazione del Paese, le future banconote americane riporteranno la firma del presidente Donald Trump che comparirà accanto a quella dell'attuale Segretario al Tesoro, Scott Bessent. E'  la prima volta che la sigla di un titolare della Casa Bianca in carica viene inserita sulla cartamoneta dell'Unione.
 