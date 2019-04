Sri Lanka, kamikaze hotel è esploso alla coda per la colazione

Si sarebbe fatto esplodere mentre era in coda al buffet per la colazione nel Cinnamon Grand hotel di Colombo uno dei kamikaze che hanno compiuto la strage di Pasqua in Sri Lanka. Secondo alcune testimonianze locali, l'attentatore si era registrato sotto falso nome facendosi passare per un uomo d'affari che si trovava in città per lavoro per alcuni giorni. Il kamikaze ha agito alle 8:30 del mattino nell'orario di punta.